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Звезда «Викинга» Александра Бортич решила развестись с рэпером

12:06 28.06.2018
Кадр из «Викинга» с Александрой Бортич. Фото с сайта kino-teatr.ru
Кадр из «Викинга» с Александрой Бортич. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Востребованная к нынешнего поколения актриса белорусского происхождения Александра Бортич разводится с мужем, так и успев толком поведать о своей свадьбе общественности.

Мужем артистки оказался рэпер Вячеслав Воронцов, выступающий под псевдонимом Мезза, сообщает «7 дней». Влюбленные начали встречаться в 2017 году. Примечательно, что инициатором развода выступила сама Бортич, подав заявление в начале июня 2018 года. По итогам беседы с парой в Измайловском районном суде было назначено заседание, которое состоится 16 июля.

Звезда «Викинга» и «Духless» Александра Бортич крайне неохотно распространяется о своей личной жизни — известно, что она три года встречалась со своим коллегой Ильей Маланиным и даже шутила в инстаграме о свадьбе, однако в начале 2017 года пара распалась.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 18:00
Гость: ***

Ещё одна пришлая звездулька на нашу голову. Только снялась в 2-х фильмах и уже "звезда". Самой не смешно?
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