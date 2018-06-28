Звезда «Викинга» Александра Бортич решила развестись с рэпером

12:06

Востребованная к нынешнего поколения актриса белорусского происхождения Александра Бортич разводится с мужем, так и успев толком поведать о своей свадьбе общественности.

Мужем артистки оказался рэпер Вячеслав Воронцов, выступающий под псевдонимом Мезза, сообщает «7 дней». Влюбленные начали встречаться в 2017 году. Примечательно, что инициатором развода выступила сама Бортич, подав заявление в начале июня 2018 года. По итогам беседы с парой в Измайловском районном суде было назначено заседание, которое состоится 16 июля.

Звезда «Викинга» и «Духless» Александра Бортич крайне неохотно распространяется о своей личной жизни — известно, что она три года встречалась со своим коллегой Ильей Маланиным и даже шутила в инстаграме о свадьбе, однако в начале 2017 года пара распалась.