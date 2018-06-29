Алексей Серебряков отказался сниматься в сверхдорогом фильме «Кома»

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Несмотря на наличие имени Алексея Серебрякова в анонсах фильма Сарика Андраесяна «Кома», актер там сниматься отказался.

Премьера блокбастера в стиле фэнтези неоднократно переносилась. Сейчас указан в качестве сроков выхода «Комы» январь 2019 года. «Я отказался от участия в этом проекте. Я снялся два дня и потом вынужден был извиниться и отказаться, потому что все это вызывало у меня большие сомнения, и по срокам мне совсем не подходило, - рассказал Серебряков ТАСС. - Что с ним происходит — я не в курсе, честно. Я снимался два дня, это было, по-моему, два года назад. После этого меня держали на коротком поводке, из-за этого я вынужден был отказываться от других проектов. В общем, они поступили не очень корректно по отношению ко мне».

По сюжету «Комы», с талантливым архитектором случилась страшная и загадочная авария. Придя в себя, он архитектор обнаруживает, что окружающий мир лишь частично похож на реальный. Этот мир функционирует, основываясь на памяти о реальности людей, которые находятся в глубокой коме.

Пространство КОМЫ оказывается таким же, как и память человека: непостоянным, фрагментарным и хаотичным. Это набор из воспоминаний, в котором законы физики нарушаются, а реки, ледники и города способны умещаться в пределах одной комнаты. Главному герою предстоит разобраться, по каким законам существует КОМА, сражаться за жизнь, найти любовь, а также выход в реальный мир и понять, что на самом деле из себя представляет КОМА.