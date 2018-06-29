Премьера «Осторожно, Грамп!»: задавим Трампа мощью протестных постов

Полнометражный анимационный фильм «Осторожно, Грамп!» вышел в российский прокат 28 июня

Кадр из фильма «Осторожно, Грамп!»

Блестяще окончив школу волшебников, деятельный чародей Грин возвращается в родную страну Игрувию, чтобы облегчить жизнь своих соотечественников. Действуя против их воли, он наломал немало дров и лишился работы и девушки. Из-за этого Грин обозлился на весь мир, переименовался в зловещего Грампа и начал вредить тем, кого совсем недавно хотел осчастливить навсегда.

Через много лет в Игрувию неведомыми ветрами занесло простого лондонского мальчишку Терри. Незваный гость вовсе не собирался задерживаться в депрессивном королевстве. Но восторженная принцесса Лучик провозгласила его своим принцем, поэтому он никак не мог оставить свою юную подругу в беде. Влюбленным взялась помогать птичка-навигатор ДжипиСойка и множество других забавных персонажей.

Суровые времена порождают суровые сказки. В отличие от классических волшебных историй для детей, в мультфильме «Осторожно: Грамп!» нет места пустым иллюзиям. Финал у фильма, по сути остается открытым, а детей приучают к мысли о том, что у сказок далеко не всегда бывает счастливый конец. «Дракон умирает, убитый копьем, царевна идет под венец» - эти строки из «Негодяя и Ангела» группы «Наутилус Помпилиус» вряд ли применимы к ленте «Осторожно, Грамп!».

В мультфильме немало злободневных эпизодов, которые будут интересны не только детям, но и взрослой аудитории. Прежде всего, это эпизод с лощеными шариками-хиппариками, беспощадно высмеивающий анемичных хипстеров. Носящие пижонские береты и галстуки-бабочки существа непрерывно курят что-то запрещенное, категорически не желают работать и грозятся «задавить врага мощью протестных постов».

Враг в фильме тоже обозначен достаточно четко. Созвучие фамилии злого волшебника Грампа с полулистом Дональдом Трампом видится вовсе не случайным. Тем более, в эпизоде с «протестными постами» мимолетно мелькает хэштег, в котором присутствует слово Trump. Как и американский президент, своими импульстивными выходками, Грамп жаждет сделать всех счастливыми, исходя из собственных кривых представлений о счастье, и закономерно терпит сокрушительное поражение.

Фото с сайта kinopoisk.ru