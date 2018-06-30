Путин наградил Збруева и Чурикову орденами «За заслуги перед Отечеством»

13:54

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. В документе, содержащем более трехсот фамилий, отмечены заслуги, в частности, деятелей культуры, спорта, сферы финансов, парламентариев, а также работников сельского хозяйства и промышленности, пишет ТАСС.

Так, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность" Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени артистку Инну Чурикову. Такого же ордена, но второй степени удостоен актер Александр Збруев. Орденом Почета глава государства наградил диктора телевидения Игоря Кириллова.

Также президент присвоил звание "Заслуженный работник культуры" директору Театра имени Вахтангова Кириллу Кроку, а "Заслуженный артист России" — ректору Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексею Васильеву.

"За успешную подготовку спортсменов" к Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане ордена Почета удостоены, в частности, главный тренер сборной РФ по лыжным гонкам Елена Вяльбе, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, тренер сборной по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Другими орденами и медалями награждена группа тренеров, в том числе Александр Жулин (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени) и глава тренерского штаба сборной по хоккею Роман Ротенберг (орден Дружбы).

"За активное участие в работе по обеспечению высокого уровня технического оснащения выборов президента России 18 марта 2018 года" орденом Почета награждены президент и старший вице-президент Ростелекома Михаил Осеевский и Алексей Сапунов, а "за заслуги в области экономики и финансов" ордена Александра Невского удостоены замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин и замминистра финансов Алексей Моисеев.