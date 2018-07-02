Проанонсирован предельно кровавый финал сериала «Игра престолов»

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Английская что заключительный сезон «Игры престолов» актриса Софи Тернер нагнала интриги относительно «Игры престолов».

Она заявила, что финал сериала станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала. «Это же "Игра престолов". Она станет еще кровавее, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей», — передает слова Тернер Lenta.ru.

Кроме того, артистка обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк. «Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия», — поведала Тернер.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года. Ранее сообщалось, что Телекомпания HBO заказала пилотную серию приквела саги «Игра Престолов», где будут отражены события за тысячи лет до оригинальной саги.