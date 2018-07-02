Актриса Татьяна Пилецкая получила поздравления от Медведева с 90-летием

14:07

Татьяна Пилецкая, отмечающая 2 июня свой 90-летний юбилей, получила поздравления от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В поздравительной телеграмме говорится: «Неповторимая, талантливая актриса, Вы обладаете яркой индивидуальностью, особым драматическим даром. Ваша элегантность, утонченность и грация не раз вдохновляли художников, скульпторов и режиссеров. А глубокие и искренние образы, созданные на сцене знаменитого театра “Балтийский дом” и в кино, восхищают миллионы зрителей»

Медведев поразился также невероятной органике, которая проявляется у Пилецкой в каждой работе. «И потому каждый Ваш выход на сцену, новая роль или книга – это всегда событие, которое дарит людям незабываемые впечатления», - заключил премьер.

В качестве актрисы кино Татьяна Пилецкая получила известность благодаря роли карьеристки Тани Огневой в фильме "Разные судьбы". Знаковыми стали ее работы в картинах "Княжна Мери", "Олеко Дундич", "Зеленая карета", "Прощание с Петербургом", "Сильва", "Жизнь Берлиоза", "В старых ритмах". Последний раз на экране актриса появилась пять лет назад в «Тайнах следствия-13» в роли Ангелины Степановны.