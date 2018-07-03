]]> ]]>
Главная Кино Новости

Объем российского кино в отечественном прокате достиг рекорда

12:24 3.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Присутствие российского кино в  нашем кинопрокате за первые шесть месяцев 2018 года достигло рекордных 40%.

Отрадную новость сообщил иполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, передает РИА Новости. «Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года», - отчитался Малышев.

Спикер подчеркнул, что в число 10 самых кассовых фильмов 2018 года вошли три российские картины, созданные при поддержке Фонда кино: "Движение вверх", "Лед", "Тренер". На них пришел 21 миллион зрителей, и это составляет практически 20% всех зрителей кинотеатров в первом полугодии.

Кроме того, и кассовые сборы российских фильмов за первые шесть месяцев 2018 года составили 10,2 миллиарда рублей, что на 57% больше показателей аналогичного периода прошлого года,

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.