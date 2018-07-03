Объем российского кино в отечественном прокате достиг рекорда

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Присутствие российского кино в нашем кинопрокате за первые шесть месяцев 2018 года достигло рекордных 40%.

Отрадную новость сообщил иполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, передает РИА Новости. «Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года», - отчитался Малышев.

Спикер подчеркнул, что в число 10 самых кассовых фильмов 2018 года вошли три российские картины, созданные при поддержке Фонда кино: "Движение вверх", "Лед", "Тренер". На них пришел 21 миллион зрителей, и это составляет практически 20% всех зрителей кинотеатров в первом полугодии.

Кроме того, и кассовые сборы российских фильмов за первые шесть месяцев 2018 года составили 10,2 миллиарда рублей, что на 57% больше показателей аналогичного периода прошлого года,