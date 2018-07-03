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Скончался экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

08:45 3.07.2018
Леонид Кравченко. Стоп-кадр из видео
Леонид Кравченко. Стоп-кадр из видео
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Бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко скончался 2 июля года в возрасте 80 лет.

Печальную новость подтвердил в соцсетях его сын, пишущий под псевдонимом Антон Орехъ. «Умер Леонид Кравченко. Тысячи людей, которые его не знали, ненавидели его. Но те, кто знали его хорошо, вспомнят его добрым словом. А для меня он был просто отцом», - написал он.

Леонид Кравченко появился 10 мая 1938 года. До 1966 года работал заместителем редактора отдела экономики «Строительной газеты», после чего до 1975 года в телецентрах на Шаболовке и в Останкино стал первым заместителем редактора телепередач для Москвы и Московской области. Снял несколько документальных фильмов, сообщает Росбалт.

В 1985 году был назначен первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР) на должности которого проработал вплоть до 1988 года. В 1989 году возглавил Телеграфное агентство СССР, которое сейчас называется ТАСС.

14 ноября 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачёва был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР, а затем председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании 8 февраля 1991 года. 19 августа 1991 года он подчинился решениям Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и ввёл режим строгой политической цензуры на телевидении. 21 августа указом президента РСФСР Бориса Ельцина был временно отстранен от должности, а 26 августа, после подавления августовского путча, Кравченко был снят с занимаемой должности.

После этого он работал первым заместителем главного редактора «Российской газеты», с 1998 года на протяжении последующих пяти лет возглавлял им же созданную «Парламентскую газету», входил в совет директоров «ТВ-Столица» и был первым заместителем председателя совета директоров «ТВ-Центр».

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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