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Компания Sony по ошибке выложила в YouTube новый фильм о наемном убийце

11:54 4.07.2018
Кадр из фильма «Киллер Кали». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Киллер Кали». Фото с сайта kinopoisk.ru
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В поддержку появления нового фильма «Киллер Кали» Джона Мэттьюса компания Sony решила опубликовать официальный трейлер ленты на YouTube.

Однако из-за какой-то ошибки картина была выложена туда целиком, сообщает «Афиша Daily». На момент появления новости «Киллера Кали успели посмотреть порядка 6 000 человек. Посетители ресурса издевались, что раз это трейлер, то сам фильм должен длиться не менее двадцати часов.

В настоящий момент файл удален, никаких комментарий от компании пока не последовало.

«Киллер Кали» повествует об отошедшем от дел о наемном убийце, который возвращается в дело, чтобы помочь своей бабушке. Премьера фильма состоялась еще в 2017 году.

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