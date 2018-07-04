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Алексей Учитель пообещал не порочить в сериале «Матильда» Николая II

15:18 4.07.2018
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссер Алексей Учитель сделал осторожное заявление о том, что выход его нашумевшего фильма «Матильда» в виде мини-сериала состоится на Первом канале довольно скоро.

Несмотря на то, что точная дата показа пока не определена, Учитель считает, что подвижки в этом вопросе есть. ««Есть кое-какие сложности, связанные с предыдущими событиями, что происходили с фильмом «Матильда». Но надеюсь, что это в скором времени состоится. Это будет интересно, потому что продолжительность сериала — четыре серии, это в два раза больше, чем сам фильм. Много новых, неожиданных материалов... не порочащих императора Николая», -рассказал Учитель RT.

Кроме того, режиссер проанонсировал еще два находящихся у него в в производстве полнометражных проекта. Недавно стартовала подготовка фильма о Дмитрии Шостаковиче. Второй — фильм , связанный с Виктором Цоем. «Это история, которую я лично наблюдал. И происходит она как раз после его смерти. Так что будет такой некий мистическо-притчевый фильм, связанный с фигурой Виктора, которого я знал, снимал, и мне как раз интересна эта загадка и магия — почему до сих пор даже маленькие дети поют его песни. Вот эту загадку мы попытаемся раскрыть в нашем фильме», — объяснил режиссёр.

Съемки картины начнутся в 2019 году.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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