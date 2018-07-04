Знаменитый кавказский КВНщик внезапно скончался

16:39

Член команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов скоропостижно скончался во Владикавказе на 35-м году жизни.

Директор театра КВН Сослан Плиев признался, что Алборов совершил суицид, передает РИА Новости. «Да, это самоубийство, но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах. Правда, не знаем, почему это произошло, потому что не было никаких причин, о которых можно было бы говорить, что у него проблемы были. В общем, непонятно, почему это все случилось», - подчеркнул Плиев.

Прощание с участником команды КВН "Пирамида" Асланом Алборовым пройдет 6 июля во Владикавказе. Там же нго и похоронят.

«Пирамида»— команда КВН, сборная Северной Осетии — Алании. Выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год.