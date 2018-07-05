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Саша Барон Коэн ответил на угрозы Трампа в свой адрес

17:44 5.07.2018
Саша Барон Коэн. Фото с сайта kino-teatr.ru
Саша Барон Коэн. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Эксецнтрик Саша Барон Коэн посвятит следующий проект президенту США Дональду Трампу.

Комедийный актер опубликовал записанное Трампом видео, в котором республиканец критикует актера и желает, чтобы Коэна избили, сообщает Lenta.Ru. «Саша Барон Коэн, ступай в школу, научись быть смешным. Ты не знаешь ***** [ничего]», — заявляет Трамп. Далее в клипе следуют титры, сообщающие, что актер собирается окончить Университет Трампа. Дата релиза проекта пока не раскрывается.

Саша Барон Коэн также известен по ролям рэп-фаната Али Джи, африканского диктатора Аладина, австрийского телеведущего-гея Бруно и казахстанского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат».

Темы: Дональд Трамп, Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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