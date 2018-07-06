Больной актер сериала «Сладкая жизнь» рассказал о последствиях химиотерапии

12:06

Комедийный артист Эдуард Мацаберидзе, два месяца назад признавшийся в том, что борется с раком, раскрыл подробности своего лечения.

Актер выложил в Instagram серию постов, в одном из которых пошутил про жуткое желание заниматься сексом после химиотерапии. «Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около 5 литров химии (читай — яд) каждую третью неделю! И 4,5 литра из этой красной жижи, не что иное, как виагра, водка и ред булл в равных пропорциях! А все отделение гематологии это одна комната со стоспальной кроватью, на которой не прекращаются оргии!» — написал актер.

«Бывает просыпаюсь, а на мне уже шесть знойных онкольвиц, трясут своими капельницами и, грязно выражаясь, хлещут меня по лицу, делая процесс исцеления максимально быстрым и эффективным! Жена относится к этому с пониманием, что тут поделать, таков протокол лечения, так лечат во всем мире! Не время сантиментам или ревностям», — добавил Мацаберидзе.