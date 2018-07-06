На фестивале Voices в Вологде покажут фильм о насилии и личном пространстве

12:38

В Вологде открылся 5 июля фестиваль европейского кино Voices.

Кинофорум продлится четыре дня и будет сопровождаться показами в кинотеатрах «Ленком», «Салют» и Консисторском дворике Вологодского кремля, а также концертами на Соборной горке.

В самом конкурсе – шесть фильмов, в том числе российская лента «Ваш репетитор» Антона Коломейца, участвовавшая в «Кинотавре», история любви шестнадцатилетнего ученика к сорокапятилетней учительнице и к многовековой французской литературе, сообщают «Ведомости».

Организаторы решили отдать дань памяти программному директору фестиваля Игорю Гуськову и показать «Тесноту» Кантемира Балагова – фильм, который появился в программе Каннского кинофестиваля именно благодаря Игорю Гуськову. Это кино о насилии и личном пространстве, о том, что внутренняя война не кончается никогда.

Среди наиболее заметных фильмов фестиваля будут «Рассвет» (Албания), «Дом» (Бельгия), «Чарльстон» (Румыния), «Поророка» (Румыния), а также фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», снятый еще в 2006 году.