Роман «Английский пациент» признан лучшим за последние 50 лет

10:07

Книга писателя Макйла Ондатже «Английский пациент» названа лучшим художественным произведением последних 50 лет. Об этом сообщается на сайте Букеровской премии.

Роман «Английский пациент» стал лауреатом специальной премии Man Booker. Победитель определялся голосованием интернет-пользователей. Всего в голосовании участвовали пять книг: «Волчий зал» Хилари Мэнтел, «Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса, «В свободном государстве» Видиадхара Найпола, «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли и «Английский пациент» Майкла Ондатже.

«Английский пациент» получил Букеровскую премию в 1992 году. «Это тот редкий случай, когда роман буквально проникает под вашу кожу, заставляя вас возвращаться к нему снова и снова, всегда даря новое восприятие», - сказала одна из судей премии Камила Шамси, объясняя свой выбор в 1992 году.

Майкл Ондатже — один из самых выдающихся писателей мира, чьи работы повлияли на целое поколение писателей и читателей. Хотя он известен как романист, на его счету также стихи и мемуары. Он один из двух авторов, чья работа получила Букеровскую премию и премию «Оскар». Экранизация «Английского пациента» режиссера Энтони Мингеллы получила 9 премий «Оскар». По словам писателя, ныне покойный режиссер «приложил руку к результату этого голосования».