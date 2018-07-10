На Джонни Деппа подали в суд за избиение

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Популярный актер Джонни Депп вновь оказался в центре скандала. По данным издания Hollywood Reporter, актер станет ответчиком по иску об избиении.

Соответствующее обвинение выдвинул менеджер по подбору локаций фильма «Город лжи», премьера которого намечена на сентябрь текущего года. По словам мужчины, Депп сначала начал его оскорблять, а потом дважды ударил по ребрам.

После этого актер предложил пострадавшему 100 тысяч долларов, чтобы он ударил его в ответ. При этом, по словам потерпевшего, от Деппа пахло алкоголем и он казался пьяным.

В исковом заявлении говорится, что после инцидента потерпевший был уволен, так как отказался урегулировать конфликт без выноса на публику и заявил, что подаст на актера в суд.

Фильм «Город лжи» посвящен убийству известного рэпера Notorious B.I.G. в 1997 году В картине Депп играет роль детектива, который в течение нескольких лет пытается раскрыть это преступление.