ФИФА попросит сократить показы красивых фанаток на трибунах ЧМ-2018

09:42

ФИФА попросит телевещателей сократить количество показов привлекательных футбольных фанаток на трибунах во время матчей.

Как пишет AP News, соответствующее заявление сделал глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки. Эта просьба связана с политикой организации в отношении дискриминации по половому признаку.

В организации отметили, что во время Чемпионата мира по футболу 2018 года в России главной проблемой станет расизм. «Мы не отметили большого количества инцидентов на почве расизма, как мы того ожидали. Русские сделали все возможное, чтобы люди почувствовали себя желанными гостями», - заявили в ФИФА.