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ФИФА попросит сократить показы красивых фанаток на трибунах ЧМ-2018

09:42 12.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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ФИФА попросит телевещателей сократить количество показов привлекательных футбольных фанаток на трибунах во время матчей.

Как пишет AP News, соответствующее заявление сделал глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки. Эта просьба связана с политикой организации в отношении дискриминации по половому признаку.

В организации отметили, что во время Чемпионата мира по футболу 2018 года в России главной проблемой станет расизм. «Мы не отметили большого количества инцидентов на почве расизма, как мы того ожидали. Русские сделали все возможное, чтобы люди почувствовали себя желанными гостями», - заявили в ФИФА.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 14:10
Гость: Бтр

Такие масштабные чемпионаты по футболу оскорбляют чувства верующих в другие виды спорта.
12.07.2018, 14:00
Гость: полухохол

В России только два"гендера"испокон веков:МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА!Кому и кем родится, определяет ГОСПОДЬ БОГ(не зависимо от религии)!Остальные "боги" из операционных и правительств, удел "цивилизованного","свободного"мира.
12.07.2018, 12:57
Гость: Гомосятина значит

против.
Все комментарии (9)
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