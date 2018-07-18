Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский

08:15

В Красноярске на 75-м году жизни скончался известный актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярского драматического театра им. Пушкина.

Отмечается, что актер умер после продолжительной болезни. Точная причина смерти пока не сообщается.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил бывший мэр Красноярска Петр Пимашков. «Владислав Яковлевич был одним из самых известных драматических актеров в крае, великолепным педагогом, человеком активной гражданской позиции, много лет трудился депутатом городского Совета. Это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев», - заявил Пимашков.

Жуковский окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, после он начал играть в Красноярском краевом театре драмы им. Пушкина. Он также преподавал в Красноярском государственном институте искусств и в Красноярской государственной академии музыки и театра.

В кино он дебютировал в роли разбойника в фильме «Морозко». Зрителям он запомнился ролями в фильме «Емельян Пугачев» и сериале «Улицы разбитых фонарей».