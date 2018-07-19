«Конек-Горбунок» превратят в сказочный блокбастер в Санкт-Петербурге

12:48

В Санкт-Петербурге начались съемки сказочного блокбастера «Конек-Горбунок».

Фильм представляет собой новый проект кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия-1" при поддержке Фонда кино, сообщает «Российская газета». Режиссер будущего фильма - Олег Погодин ("Крик совы"). Сценарий авторства Алексея Бородачева и Олега Погодина будет примечателен тем, что стихотворный текст Ершова будет переложен на прозу, однако при этом авторы сохранят стилистику и поэтику сказки.

В фильме ожидается большое количество фотореалистической компьютерной графики и звездный актерский состав. Мимику, пластику и голос Конька-Горбунка в студии воспроизведет Павел Деревянко («Салют-7»), а компьютер затем переведет все это в контуры волшебного скакуна и выпустит его на просторы всеми любимой сказки.

На роль Ивана-дурака приглашен Антон Шагин ("Стиляги", "Тиски"), Царя сыграет Михаил Ефремов, Царь-девицу - Паулина Андреева ("Метод"). Фильм снимает оператор Владимир Башта ("Время первых"). За визуальные эффекты отвечает компания CGF, создавшая компьютерную графику для таких картин, как "Время первых", "Движение вверх", "Экипаж", Викинг", лауреат премий "Золотой орел" 2016 и 2017 годов. Сказочные костюмы придумала лауреат Национальной кинопремии "Ника" художник Надежда Васильева ("Матильда").

