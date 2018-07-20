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Стали известны самые возмутительные фильмы года

14:51 20.07.2018
Кадр из фильма «Логан». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Логан». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Рекордное количество нареканий от английских киноманов поступило на фантастический боевик «Логан» с Хью Джекманом.

Такие неутешительные выводы содержатся в данных исследования, опубликованного на сайте Британского совета по классификации фильмов, сообщает Lenta.Ru. Фильм получил 20 официально зарегистрированных жалоб.

Львиной доле зрителей не понравилось, что «Логан» со сценами насилия и жестокости получил возрастной рейтинг «15 лет и старше». В то же время, в британском совете подчеркнули, что лента больше концентрировалась на экшн-сценах, нежели чем на садизме.

Как выяснилось, в предыдущие годы лидерами среди самых возмутительных фильмов становились те, что набирали от 40 до 50 негативных обращений. В 2017-м количество жалоб упало до 262 по сравнению с 371 жалобой в предыдущем году.

Вторую позицию занял фильм «Конг: Остров черепа» с шестью жалобами. Третье место разделили фильмы «Чужой: Завет», «Призрак в доспехах» и «Оно», получившие по пять жалоб.

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Рейтинги
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