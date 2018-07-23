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Режиссер из «Брата» попросил у Минкульта на «Крым небесный» 8 миллионов

17:54 23.07.2018
Сергей Дебижевн. Фото с сайта kino-teatr.ru
Сергей Дебижевн. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Видный кинематографист Сергей Дебижев представил 23 июля свой будущий фильм "Крым небесный".

Защита проекта произошла на очном заседании экспертного совета по неигровому кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов. В ходе мероприятия Дебижев показал кадры из будущей картины, на создание которой он просит у Минкультуры 8 млн рублей, сообщает ТАСС. «Мы специально ездили в Крым, чтобы показать масштаб и размах, с которыми хотим сделать картину», - пояснил режиссер.

Он добавил, что в картине "не будет политической составляющей, это фильм про то, что Крым из себя сейчас представляет". Дебижев рассказал, что героями картины станут "наиболее удивительные люди Крыма: кто-то ныряет к затопленным кораблям, кто-то обучает дельфинов в военных целях". Он отметил, что хочет "сделать фильм на международном уровне качества". Режиссёр считает, что это должна быть "картина, которая не только вернет Крым крымчанам, вернет Крым нам, но и покажет его на международном уровне".

Сергей Дебижев известен как режиссер культовых фильмов «Два капитана-2» и «Над тёмной водой». Снимал клипы многим известным рок-музыкантам — например, «Московскую октябрьскую» «Аквариума». В фильме Алексея Балабанова «Брат» Дебижев сыграл сам себя, появившись в образе режиссера клипа «Крылья» «Наутилуса Помпилиуса».

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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