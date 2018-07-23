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«Фиксики» заработали в иностранном прокате миллион долларов

15:20 23.07.2018
Кадр из фильма «Фиксики. Большой секрет». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Фиксики. Большой секрет». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Касса отечественного мультфильма «Фиксики» в иностранном прокате составила более миллиона долларов,

Ленту уже увидели зрители в Латинской Америке, Турции, Болгарии и других странах, сообщает РИА Новости. «По завершению проката в Латинской Америке российский анимационный фильм "Фиксики. Большой секрет" преодолел отметку в 1 миллион долларов США по сборам за рубежом. Конкретно в этом регионе фильм собрал 572 тысячи долларов США, то есть более половины своего международного бокс офиса», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэроплан».

«Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые обитают внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Изначально герои существовали в рамках анимационного сериала, а в 2017 году вышел и полнометражный фильм. Выход второй части запланирован на 2019 год.

Темы: Вопросы проката за рубежом, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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