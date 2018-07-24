Галина Волчек исполнила мечту Кристины Орбакайте стать театральной актрисой

09:45

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте впервые выйдет на сцену театра "Современник" в спектакле "Двое на качелях" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона.

Премьера постановки назначена на 24 и 25 июля, сообщает РИА Новости. «Во-первых, признаюсь: это была моя давняя мечта – выйти на сцену "Современника". И мне уже казалось, что это так и останется просто мечтой. Но вселенная, она как-то думает-думает, а потом, порой, и даст твоим мечтам сбыться. Предложение Галины Борисовны было для меня, конечно, полной неожиданностью», — сказала Орбакайте 23 июля перед прогоном для прессы.

«Двое на качелях» — особая работа в истории "Современника" и в жизни его художественного руководителя Галины Волчек, которая 56 лет тому назад дебютировала с этой постановкой как режиссер. Три года назад Волчек создала новую версию с новой постановочной командой. В главных ролях выступили Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов.

