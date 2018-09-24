Алексей Герман-младший призвал закрыть наш рынок для блокбастеров из США

11:45

В рамках Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» Алексей Герман-младший провел мастер класс «Воображать прошлое», на котором высказался за квотирование российского кино.

Режиссер пояснил, что он не во всем согласен с министром культуры Владимиром Мединским, но разделяет идею введения квот в кинотеатрах, сообщает «Культуромания».

Герман-младший отметил, что нужно закрывать российский рынок для американских блокбастеров. В кинотеатрах за год должно выходить не более тридцати американских фильмов, а остальные сеансы должны получать отечественные киноленты.

Кроме того, он рассказал, что работает над новым историческим фильмом. Драма "Воздух" будет посвящена судьбе девушек-летчиц во время Великой отечественной войны.

Режиссер рассказал, что в современном кино важно чувство времени. Творцу нужно попадать в массовое ощущение эпохи. Герман-младший уверен, что режиссеру не нужно ломать общие представление о времени, о котором говорится в его работе.

