Кинотеатры подарят москвичам классику советского кино в День музыки

09:45

Бесплатные кинопоказы советских музыкальных фильмов приурочат 1 октября к Международному дню музыки в кинотеатрах сети «Москино».

Под эгидой Департамента культуры будет продемонстрировано восемь картин, снятых в разных жанрах — мюзикла, комедийной мелодрамы и драмы, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Тематические показы пройдут в девяти кинотеатрах сети — «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Сатурне», «Спутнике» и «Туле». Проход на все показы свободный, регистрация не нужна.

Насладиться джазовыми мелодиями можно, посмотрев музыкальную ретрокомедию Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1983). Показ состоится в кинотеатре «Молодежный» в 14:00. Еще один фильм с участием Евгения Евстигнеева и Александра Панкратова-Черного, «Зимний вечер в Гаграх» (1985), можно будет увидеть в кинотеатре «Тула» в 15:00.

Кинопоказ советского мюзикла «Женщина, которая поет» (1978), главную роль в котором сыграла Алла Пугачева, состоится в кинотеатре «Искра». Начало сеанса в 18:00. Комедийную мелодраму «Карнавал» (1981) Татьяны Лиозновой покажут в кинотеатре «Сатурн» в 19:00.

