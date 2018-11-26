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Скончался культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

12:51 26.11.2018
Умер Бернардо Бертолуччи
Фото с сайта kinopoisk.ru
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Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни.

Автор фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» умер после долгой болезни, сообщает «КП».Бернардо Бертолуччи известен как одна из крупнейших фигур итальянского кинематографа, много работал как на родине, так и за ее пределами. Его фильмография отмечена такими шедеврами как «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Ускользающая красота», «Мечтатели».

За режиссуру и сценарий к эпической картине «Последний император» Бертолуччи удостоился премии «Оскар».

Заслуги Бертолуччи в киноискусство неоднократно отмечались премией Каннского кинофестиваля. Его последней большой работой стала драма «Ты и я» (2012) с Теа Фалько и Якопо Ольмо Антинори в главных ролях.
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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