Скончался культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

12:51

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался на 78-м году жизни.

Автор фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» умер после долгой болезни, сообщает «КП».Бернардо Бертолуччи известен как одна из крупнейших фигур итальянского кинематографа, много работал как на родине, так и за ее пределами. Его фильмография отмечена такими шедеврами как «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Двадцатый век», «Ускользающая красота», «Мечтатели».

За режиссуру и сценарий к эпической картине «Последний император» Бертолуччи удостоился премии «Оскар».

Заслуги Бертолуччи в киноискусство неоднократно отмечались премией Каннского кинофестиваля. Его последней большой работой стала драма «Ты и я» (2012) с Теа Фалько и Якопо Ольмо Антинори в главных ролях.

