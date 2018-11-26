Бортко открыл в Санкт-Петербурге памятник героям «Собачьего сердца»

15:26

Памятник героям фильма "Собачье сердце" доктору Преображенскому и его пациенту Шарику в собачьем обличье возвели в Санкт-Петербурге.



Скриншот с YouTube

Инициатором открытия монумента выступила киностудия "Ленфильм", сообщает РИА Новости. «Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" состоится творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца". Вход свободный, и мы опасаемся, что зал киностудии не сможет вместить всех желающих", - поведал представитель киностудии "Ленфильм".

Установка монумента приурочена к 30-летию картины. Памятник возвели у дома 27 по Моховой улице, где проходили съемки фильма. Он выполнен в виде скамейки, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Автором композиции стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин.

