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Бортко открыл в Санкт-Петербурге памятник героям «Собачьего сердца»

15:26 26.11.2018

Памятник героям фильма "Собачье сердце" доктору Преображенскому и его пациенту Шарику в собачьем обличье возвели в Санкт-Петербурге.


Скриншот с YouTube

Инициатором открытия монумента выступила киностудия "Ленфильм", сообщает РИА Новости. «Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" состоится творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца". Вход свободный, и мы опасаемся, что зал киностудии не сможет вместить всех желающих", - поведал представитель киностудии "Ленфильм".

Установка монумента приурочена к 30-летию картины. Памятник возвели у дома 27 по Моховой улице, где проходили съемки фильма. Он выполнен в виде скамейки, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Автором композиции стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин.
 

Темы: Кино в России, Ленфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 16:57
Гость: приятная новость

фильм изумительный,игра актёров -бесподобна (только бы не вздумали новые режиссёры лепить ремейк на этот фильм). Есть уверенность,что ПАМЯТНИК будет достоин героев этого фильма! Желаю Удачи молодому скульптору!
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