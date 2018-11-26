Умер ведущий программы «Время», читавший постановления ГКЧП

17:30

Один из самых востребованных ведущих программы «Время» Юрий Ковеленов скончался на 80-м году жизни.

Скорбную новость сообщил друживший с ним Ефим Шифрин. «Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», - отметил актер он в своем инстаграме.

Будущий диктор появился на свет в Ханты-Мансийске 29 августа 1939 года, в 1965 году переехал в Москву. Он вел программу «Время» с 1965 по 1995-й годы. В частности, он читал постановления ГКЧП во время августовского путча в 1991 году после долгого «Лебединого озера». В 1993 году диктор состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм «Останкино».

Юрий Ковеленов был также одним из авторов программы «Утренняя почта». Вел многие правительственные концерты в Колонном зале Дома Союзов, в Кремлевском Дворце съездов, несколько парадов и демонстраций. В середине 70-х годов дебютировал в качестве ведущего «Песни года».

