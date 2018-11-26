]]> ]]>
Главная Кино Новости

Умер ведущий программы «Время», читавший постановления ГКЧП

17:30 26.11.2018
Скончался ведущий программы «Время» Юрий Ковеленов
Стоп-кадр с видео
Материалы по теме:

Один из самых востребованных ведущих программы «Время» Юрий Ковеленов скончался на 80-м году жизни.

Скорбную новость сообщил друживший с ним Ефим Шифрин. «Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», - отметил актер он в своем инстаграме.

Будущий диктор появился на свет в Ханты-Мансийске 29 августа 1939 года, в 1965 году переехал в Москву. Он вел программу «Время» с 1965 по 1995-й годы. В частности, он читал постановления ГКЧП во время августовского путча в 1991 году после долгого «Лебединого озера». В 1993 году диктор состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм «Останкино».

Юрий Ковеленов был также одним из авторов программы «Утренняя почта». Вел многие правительственные концерты в Колонном зале Дома Союзов, в Кремлевском Дворце съездов, несколько парадов и демонстраций. В середине 70-х годов дебютировал в качестве ведущего «Песни года».
 

Темы: Кино в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.11.2018, 19:31
Гость: Иван

Светлая память одному из целой плеяды замечательных дикторов Советского Гостелерадио. Непревзойдённым мастерам родного СЛОВА, являвшим гражданам великой страны образцы правильной и красивой речи, культуры поведения, образованности, скромного и безупречного вкуса в одежде.
26.11.2018, 18:35
Гость: Серп и молот

Не прислушались у тому, что он читал о ГКЧП, теперь на 5 лет дольше пахать до пенсии и пенсией то эту обдираловку назвать нельзя.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.