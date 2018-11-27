Федор Бондарчук снимет женскую версию «Человека-амфибии»

12:29

Компания Федора Бондарчука «Арт Пикчерс Студия», а также компании "Водород" и Национальная Медиа Группа начали работу над проектом "Человек–амфибия" по мотивам одноименного романа Александра Беляева.

Режиссеркое кресло новой займет Фёдор Бондарчук, снявший кассовое "Притяжение", сообщает kinobusiness.com. События фильма разворачиваются в Санкт-Петербурге начала XX столетия. Зрителей ожидает совершенно неожиданное новое прочтение знаменитой истории любви: женское исполнение роли амфибии, масштабные подводные съемки, беспрецедентная компьютерная графика от студии Main Road Post (“Притяжение”, “Сталинград“, “Легенда о Коловрате” ).

Синопсис фильма выглядит так: Санкт-Петербург, 1900 год. Между наземным и подводным миром идет война: по ночам Морской Дьявол нападает на корабли в Финском Заливе, а изобретатель и промышленник Максим Найденов ведет охоту на полумифическего монстра. Поиски сводят Максима с загадочной Галой, девушкой с побережья, но герой пока не знает, что его возлюбленная не та, кем кажется на первый взгляд, и в этой битве она может быть не на его стороне...

Съемки картины в Санкт-Петербурге запланированы на осень 2019 года, релиз ожидается в 2020 году.

