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Федор Бондарчук снимет женскую версию «Человека-амфибии»

12:29 27.11.2018
Федор Бондарчук снимет женскую версию «Человека-амфибии»
Фото с сайта kinopoisk.ru
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Компания Федора Бондарчука «Арт Пикчерс Студия», а также компании "Водород" и Национальная Медиа Группа начали работу над проектом "Человек–амфибия" по мотивам одноименного романа Александра Беляева.

Режиссеркое кресло новой займет Фёдор Бондарчук, снявший кассовое "Притяжение", сообщает kinobusiness.com. События фильма разворачиваются в Санкт-Петербурге начала XX столетия. Зрителей ожидает совершенно неожиданное новое прочтение знаменитой истории любви: женское исполнение роли амфибии, масштабные подводные съемки, беспрецедентная компьютерная графика от студии Main Road Post (“Притяжение”, “Сталинград“, “Легенда о Коловрате” ).

Синопсис фильма выглядит так: Санкт-Петербург, 1900 год. Между наземным и подводным миром идет война: по ночам Морской Дьявол нападает на корабли в Финском Заливе, а изобретатель и промышленник Максим Найденов ведет охоту на полумифическего монстра. Поиски сводят Максима с загадочной Галой, девушкой с побережья, но герой пока не знает, что его возлюбленная не та, кем кажется на первый взгляд, и в этой битве она может быть не на его стороне...

Съемки картины в Санкт-Петербурге запланированы на осень 2019 года, релиз ожидается в 2020 году.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 15:09
Гость: ***

Да уж, фантазия на "высоте". Своих-то мозгов маловато, вот и бегут мысли. И как-то неважно чувствуешь себя при этом.
27.11.2018, 14:56
Гость: а ЗРЯ....

уже была одна версия Сергея Б. *Тихого Дона*,фильм,который смотреть было ПРОТИВНО! - Повторение последует у Фёдора?????
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