Директору клиники предъявили обвинения по делу о смерти Дмитрия Марьянова

19:04

Главе подмосковного медицинского центра предъявлено обвинение в рамках расследования смерти актера Дмитрия Марьянова осенью прошлого года, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"Директору реабилитационного центра "Феникс" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека", - сказала Врадий "Интерфаксу". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Она не назвала имени фигурантки. Между тем, информированный источник сообщил агентству, что речь идет об Оксане Богдановой.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медпрепараты, не выяснив наличия каких-либо заболеваний и противопоказаний.

"Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации, продолжительное время не вызывали скорую помощь, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи", - сказала представитель следствия.

Уголовное дело о смерти 47-летнего актера было возбуждено в октябре прошлого года после проверки информации СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать ему помощь.