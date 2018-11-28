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Мединский пожелал России снимать как можно больше блокбастеров

17:21 28.11.2018
Мединский пожелал России снимать как можно больше блокбастеров
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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По мнению чиновника, нашей стране не хватает отечественных блокбастеров, которых надо снимать как можно больше. «Мы будем ставить перед Фондом кино соответствующую задачу: снимать больше блокбастеров, значок Фонда кино должен стать знаком качества, ориентироваться на максимально широкую аудиторию, - заявил Мединский в интервью «АиФ». – Лучше делать меньше детских фильмов, чем сейчас, но снимать их так, чтобы они могли конкурировать с Голливудом».

По мнению Мединского те фильмы высокого качества, которые у нас уже есть, поднимают уровень российского кино, но одного этого пути недостаточно. «Другой выход – делать экстракачество. Понятно, что фильм «Движение вверх» лучше любой американской спортивной драмы. Фильм «Последний богатырь» – уникальное сочетание национального продукта, западного качества, хорошей рекламы. Но это – повторю – исключение из правил».
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 17:40
Гость: #мурлыськ@&спринцовк@

А нам с подругой не нравятся блогбастеры, но нравится Мединский)))
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