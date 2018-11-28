Мединский пожелал России снимать как можно больше блокбастеров

17:21

Глава минкульта РФ нашел универсальный рецепт для повышения конкурентоспособности российского кино.

По мнению чиновника, нашей стране не хватает отечественных блокбастеров, которых надо снимать как можно больше. «Мы будем ставить перед Фондом кино соответствующую задачу: снимать больше блокбастеров, значок Фонда кино должен стать знаком качества, ориентироваться на максимально широкую аудиторию, - заявил Мединский в интервью «АиФ». – Лучше делать меньше детских фильмов, чем сейчас, но снимать их так, чтобы они могли конкурировать с Голливудом».

По мнению Мединского те фильмы высокого качества, которые у нас уже есть, поднимают уровень российского кино, но одного этого пути недостаточно. «Другой выход – делать экстракачество. Понятно, что фильм «Движение вверх» лучше любой американской спортивной драмы. Фильм «Последний богатырь» – уникальное сочетание национального продукта, западного качества, хорошей рекламы. Но это – повторю – исключение из правил».

