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Путин дал зеленый свет щадящему закону о фестивальном кино

11:37 29.11.2018
Путин дал зеленый свет щадящему закону о фестивальном кино
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к показу фильмов в рамках проводимых в России международных кинофестивалей, а также в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Изменения вносятся в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Исходя из закона, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна на включенном в перечень правительства РФ международном кинофестивале, общая продолжительность которого составляет не менее трех и не более пятнадцати дней. При этом показ может осуществляться не более пяти раз. В предыдущей редакции закона допускался показ фильма в рамках международного кинофестиваля без оформления прокатного удостоверения не более двух раз в рамках десятидневного срока проведения международного кинофестиваля.

Также закон отменяет оформление прокатного удостоверения на показ фильмов музеями, выставочными залами или образовательными организациями в культурно-просветительских целях, а также в случае демонстрации кинокартин зарубежного производства на межгосударственных мероприятиях, проводимых в рамках культурного обмена между Россией и иностранным государством.
 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Кино в России, Московский кинофестиваль, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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