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В Москве пройдет финальная часть театрального фестиваля «Золотой Витязь»

13:32 29.11.2018
театрального фестиваля «Золотой Витязь»
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С 29 ноября по 10 декабря 2018 года в Москве при поддержке Министерства культуры и МЧС России пройдёт заключительная часть ХVI Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь», организатором которого является АНО по развитию культуры и искусства «Международный Кинофорум «Золотой Витязь».

Партнёры фестиваля - Государственный академический Малый театр, Театр «На Покровке», Московский Театр п/р А. Джигарханяна, Холдинг RESTart, группа компаний «Волгатрансстрой».

За год авторитетная комиссия посмотрела около сотни спектаклей. В итоге на суд жюри и зрителей ХVI Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» было отобрано 18 театральных работ из России, Армении, Казахстана, Сербии, Румынии, Украины.

Президент Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» – Сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, заместитель председателя Общественного совета при Минкультуры РФ, член Патриаршего Совета по культуре, директор Института культуры МЧС России, народный артист России Николай Петрович Бурляев.

Почётный председатель Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» – народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Ю.М.Соломин.

Почётные попечители Международного Форума «Золотой Витязь» -Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский, Председатель Союза кинематографистов России Н.С.Михалков.

Арт-директор ХVI Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» - критик, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, руководитель Центра наследования русской культуры Института наследия, член экспертного совета Министерства культуры РФ, публицист Кокшенёва Капитолина Антоновна.
 

Темы: Кино в России, Театр в России, Театральные фестивали в России
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 15:25
Гость: Евгений В

В отношение холдинга и компаний все понятно, но при чем МЧС РФ? Это же чисто бюджетная организация и содержится только на деньги налогоплательщиков.
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