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Мединский пожелал предельно мягкого приговора Серебренникову сотоварищи

12:14 30.11.2018
Мединский пожелал предельно мягкого приговора Серебренникову сотоварищи
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Глава минкульта РФ Владимир Мединский выразил свое мнение по делу «Седьмой студии».

Министр признался, что надеется на «предельно мягкий приговор» его фигурантам. «Если деньги были похищены, не дай Бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — заявил Мединский телеканалу «Дождь».

По мнению главы Минкульта, дело «Седьмой студии» — «шумное, резонансное, никому не нужное», и вокруг него не стоит «устраивать политику и истерику». Как известно, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Потерпевшей стороной в деле признано Министерство культуры РФ.
 

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Театр в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2018, 13:54
Гость: Согласен

с Мединским. Надо приговор помягче. Вот если бы у Владимира Маннергеймовича украли бы памятную доску в честь одноименного маршала, тогда другое дело, надо было бы приговор пожестче.
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