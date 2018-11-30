Мединский пожелал предельно мягкого приговора Серебренникову сотоварищи

12:14

Глава минкульта РФ Владимир Мединский выразил свое мнение по делу «Седьмой студии».

Министр признался, что надеется на «предельно мягкий приговор» его фигурантам. «Если деньги были похищены, не дай Бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — заявил Мединский телеканалу «Дождь».

По мнению главы Минкульта, дело «Седьмой студии» — «шумное, резонансное, никому не нужное», и вокруг него не стоит «устраивать политику и истерику». Как известно, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Потерпевшей стороной в деле признано Министерство культуры РФ.

