Мединский пожелал предельно мягкого приговора Серебренникову сотоварищи
Глава минкульта РФ Владимир Мединский выразил свое мнение по делу «Седьмой студии».
Министр признался, что надеется на «предельно мягкий приговор» его фигурантам. «Если деньги были похищены, не дай Бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально. Будем надеяться, что суд с учетом того, что они люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — заявил Мединский телеканалу «Дождь».
По мнению главы Минкульта, дело «Седьмой студии» — «шумное, резонансное, никому не нужное», и вокруг него не стоит «устраивать политику и истерику». Как известно, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Потерпевшей стороной в деле признано Министерство культуры РФ.