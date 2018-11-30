Кинопремьера «Заповедник»: Пушкин, тебе подарю я электрогитару

Лирическая комедия «Заповедник» по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова выйдет в российский прокат 6 декабря

Рок-музыкант Константин окончательно запутался. Из-за запоя он умудрился сорвать большой концерт своей группы, а продюсеры все время утверждают, что его музыка – неформат. Устав от его постоянных загулов и тотального безденежья, жена Кости хочет с ним развестись и увезти дочку в Канаду. Лихорадочные попытки найти работу по специальности ни к чему не приводят. Даже прослушивание в кабацкую группу заповедника Пушгоры Костя умудрился провалить. Для него нашлось место разве что в самом заповеднике – на вакантную должность экскурсовода. Суровая Начальница Галина (Анна Михалкова) приняла новичка радушно. Воздерживаясь от алкоголя из последних сил, новобранец пытается вникать в хитросплетения пушкинской биографии, параллельно пытаясь воссоздать свою музыкальную группу.

«Заповедник» - вольная экранизация одноименной повести Сергея Довлатова, перенесенная в современность. Это уже третье обращение к наследию классика прошлого века за последние три года, что само по себе симптоматично. «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина одновременно подытоживал советскую эру и мифологизированную биографию великого режиссера. «Довлатов» Алексея Германа-младшего, напротив, отпугивал неприкрытым антисоветизмом.

В отличие от обоих фильмов, «Заповедник» напрочь лишен политизированных подробностей. Это добрая, искрометная и немного грустная сказка, которая сродни путешествию в Лукоморье. С Пушкиным в фильме обходятся вольно, но всегда почтительно, как, например, в анекдотах о поэте Даниила Хармса. Присутствуют в «Заповеднике» и реальные факты из пушкинской биографии, которые послужат ликбезом для современных школьников, которые «учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».

Попытка же создателей фильма записать Александра Сергеевича в предтечи современных рок-музыкантов тоже подкреплена серьезным бэкграундом. Еще в 90-х московская группа «Мегаполис» представила песню «Пушкин», в которой была, например, такая строчка: «Пушкин, Пушкин, тебе подарю я электрогитару». В «Заповеднике» данная метафора реализуется почти буквально, когда Константин, подыгрывая себе на «гитаре-лопате» залихватски исполняет начало «Евгения Онегина» в рок-обработке.

Кадр с сайта kinopoisk.ru