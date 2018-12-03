Российские фильмы завоевали награды в Великобритании

13:38

Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта был признана лучшим на Неделе российского кино в Великобритании.

Такое решение, принятое международным жюри, было объявлено на торжественной церемонии, прошедшей 1 декабря в Лондоне. «Это совершенно неожиданно», - прокомментировал награждение в разговоре с корреспондентом ТАСС после получения статуэтки «Золотой единорог» 32-летний режиссер фильма, для которого эта работа стала дебютной. «Этот фильм также стал дебютом оператора Даниила Фомичева и сценариста Алексея Бородачева, который написал этот сценарий как дипломный сценарий ВГИКа», - сказал Хант. Картина, рассказывающая про непростые отношения молодого человека с отцом, победила еще в двух номинациях – «Лучший актер» (Евгений Ткачук) и «Лучший сценарий».

В категории «Лучшая актриса» статуэтку «Золотой единорог» получила Ирина Старшенбаум («Лето»), фильм «ИНТО_нация Большой Одессы» был признан лучшим документальным фильмом, «Знак» - лучшей короткометражкой, «Война снайпера» - лучшим иностранным фильмом про Россию, «Серхио и Сергей» - лучшим иностранным фильмом, связанным с Россией. Восходящим талантом был признан 37-летний режиссер фильма «Двое» Тимофей Жалнин.

