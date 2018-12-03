Боярский призвал ввести цензуру в кино по ленинским критериям

14:04

Актер и режиссер Михаил Боярский высказал мысль, что любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые решат, достойно ли оно отечественного зрителя.

Главным критерием оценки народный артист России предложил такие понятия, как «ум, честь и совесть», отсылающие к высказыванию Владимира Ленина «партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». Эта характеристика была дана Лениным в его статье «Политический шантаж», написанной в 1917 году для газеты «Пролетарий». «Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны», — подчеркнул Боярский в интервью «Дождю», добавив, что оценивать произведения необходимо «по критериям «ум, честь и совесть»».

Актер обосновал необходимость возвращения худсоветов тем, что в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене царит разврат. «Прорвало плотину, вычистительные ограждения не работают. Вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое», — возмутился он.

По словам Боярского, когда Карлсон голым летает за Фрекен Бок — это ужасно. Артист отметил, что еще не видел такого фильма, но он скоро появится, поскольку «тенденция такова».

