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Мединский призвал защитить наше кино от засилья «Фантастических тварей»

12:12 4.12.2018
Мединский призвал защитить наше кино от засилья «Фантастических тварей»
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Российский министр культуры Владимир Мединский заявил, что меры по защите отечественного кино со стороны государства должны быть усилены.

Таким образом, чиновник поддержал предложение руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова об ограничении числа американских фильмов в российском прокате. «Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда»,, - заявил Мединский «Агентству Москва».

Одновременно чиновник напомнил, что министерство культуры РФ недавно выдвинуло предложение квотирования показов фильмов. «Мы постоянно предлагаем какие-то меры, последняя наша мера была о введении 35% квоты на показ одного фильма в данный день в кинотеатре, так как один фильм не может занимать в прокате более 35%, а «Фантастические твари» занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%. Меня возмущает то, что две трети сеансов отдавалось одному фильму. Что это, как не монополия, тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям, кинотеатрам? Результат такой: зритель не имеет возможности выбора, а российское кино не имеет возможности дойти до зрителя, какое бы приличное оно не было. Надо увеличить финансирование на порядок, субсидирование нашего кино или протекционизм. Лучше - и то, и то», - пояснил министр культуры РФ.
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 20:18
Гость: Евгений В

Вчера было опубликована очень нужная статья, которую моментально убрали с сайта: "Боярский призвал ввести цензуру в кино по ленинским критериям"
Я считаю, что наше кино действительно надо защищать от руководящих кино "реальных тварей". Особенной защиты требует ТВ и телевизионное кино.
04.12.2018, 19:48
Гость: Скептик

Ну почему же без ментов.
Я помню, были фильмы, в которых показывали порядочных милиционеров, честных сотрудников ГАИ и даже, не поверите, работающих чиновников и депутатов.
Даже были смешные преступники!
04.12.2018, 19:42
Гость: Питон

Фантастических тварей прежде всего нужно убрать из министрества культуры и Медиского первым. То что штампуют российские режиссеры это полная дрянь и муть и все ниже плинтуса, поэтому приходится смотреть зарубежнгые фильмы.
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