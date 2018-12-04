Мединский призвал защитить наше кино от засилья «Фантастических тварей»

12:12

Российский министр культуры Владимир Мединский заявил, что меры по защите отечественного кино со стороны государства должны быть усилены.

Таким образом, чиновник поддержал предложение руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова об ограничении числа американских фильмов в российском прокате. «Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда»,, - заявил Мединский «Агентству Москва».

Одновременно чиновник напомнил, что министерство культуры РФ недавно выдвинуло предложение квотирования показов фильмов. «Мы постоянно предлагаем какие-то меры, последняя наша мера была о введении 35% квоты на показ одного фильма в данный день в кинотеатре, так как один фильм не может занимать в прокате более 35%, а «Фантастические твари» занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%. Меня возмущает то, что две трети сеансов отдавалось одному фильму. Что это, как не монополия, тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям, кинотеатрам? Результат такой: зритель не имеет возможности выбора, а российское кино не имеет возможности дойти до зрителя, какое бы приличное оно не было. Надо увеличить финансирование на порядок, субсидирование нашего кино или протекционизм. Лучше - и то, и то», - пояснил министр культуры РФ.

