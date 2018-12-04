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Актер из сериалов «Универ» и «След» скончался в московской больнице

17:47 4.12.2018
Умер Виталий Ендовицкий
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Российский актер Виталий Ендовицкий скончался на 50-м году жизни в одной из столичных клиник.

В конце ноября у артиста случился инсульт, после которого он уже не оправился, сообщает «Блокнот Воронеж». Врачи боролись за его жизнь до последнего, но оказались бессильными.

Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. В 1995 году он окончил Воронежский институт искусств, после чего переехал в Москву. До последнего времени был актером театра-школы «Образ». Поклонникам Виталий известен по ролям в сериалах «Свидетели», «Карпов», «След», «Маруся», «Катина любовь», «Следаки» и «Универ».

Прощание с Виталием Ендовицким пройдет 5 декабря в Воронеже 11:00 в траурном зале морга на улице Ипподромной.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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