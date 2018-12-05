Опубликован список фильмов-номинантов на «Оскар» за спецэффекты

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Голливудская киноакадемия объявила лонг-лист из 20 фильмов, из которых в будущем будут выбраны номинанты на «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

На сей раз в перечне представлены самые разные проекты — от доброго семейного кино до масштабного блокбастера, сообщает «Кинопоиск». Напомним, что в этом году в этой категории победила фантастическая картина Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049».

В данный момент на номинацию претендуют:

«Аквамен»;

«Бамблби»;

«Кристофер Робин»

«Мир Юрского периода 2»;

«Миссия невыполнима: Последствия»;

«Мстители: Война бесконечности»;

«Мэри Поппинс возвращается»;

«Остров собак»;

«Первому игроку приготовиться»;

«Приключения Паддингтона 2»;

«Суперсемейка 2»;

«Тихое место»;

«Удивительный мир Марвена»;

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»;

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»;

«Хроники хищных городов»;

«Человек на Луне»;

«Человек-муравей и Оса»;

«Черная Пантера»;

«Щелкунчик и четыре королевства».

Вскоре члены киноакадемии соберутся и посмотрят десятиминутные отрывки из представленного списка. Экспертный вердикт станет известен 22 января, когда официально будут обнародованы номинанты на «Оскар».

Как известно, 91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года.

