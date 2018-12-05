Опубликован список фильмов-номинантов на «Оскар» за спецэффекты
Голливудская киноакадемия объявила лонг-лист из 20 фильмов, из которых в будущем будут выбраны номинанты на «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».
На сей раз в перечне представлены самые разные проекты — от доброго семейного кино до масштабного блокбастера, сообщает «Кинопоиск». Напомним, что в этом году в этой категории победила фантастическая картина Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049».
В данный момент на номинацию претендуют:
«Аквамен»;
«Бамблби»;
«Кристофер Робин»
«Мир Юрского периода 2»;
«Миссия невыполнима: Последствия»;
«Мстители: Война бесконечности»;
«Мэри Поппинс возвращается»;
«Остров собак»;
«Первому игроку приготовиться»;
«Приключения Паддингтона 2»;
«Суперсемейка 2»;
«Тихое место»;
«Удивительный мир Марвена»;
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»;
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»;
«Хроники хищных городов»;
«Человек на Луне»;
«Человек-муравей и Оса»;
«Черная Пантера»;
«Щелкунчик и четыре королевства».
Вскоре члены киноакадемии соберутся и посмотрят десятиминутные отрывки из представленного списка. Экспертный вердикт станет известен 22 января, когда официально будут обнародованы номинанты на «Оскар».
Как известно, 91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года.