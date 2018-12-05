]]> ]]>
Главная Кино Новости

Опубликован список фильмов-номинантов на «Оскар» за спецэффекты

12:46 5.12.2018
Опубликован список фильмов-номинантов на «Оскар» за спецэффекты
Кадр из фильма «Аквамен». Фото с сайта kinopoisk.ru

Голливудская киноакадемия объявила лонг-лист из 20 фильмов, из которых в будущем будут выбраны номинанты на «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

На сей раз в перечне представлены самые разные проекты — от доброго семейного кино до масштабного блокбастера, сообщает «Кинопоиск». Напомним, что в этом году в этой категории победила фантастическая картина Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049».

В данный момент на номинацию претендуют:
«Аквамен»;
«Бамблби»;
«Кристофер Робин»
«Мир Юрского периода 2»;
«Миссия невыполнима: Последствия»;
«Мстители: Война бесконечности»;
«Мэри Поппинс возвращается»;
«Остров собак»;
«Первому игроку приготовиться»;
«Приключения Паддингтона 2»;
«Суперсемейка 2»;
«Тихое место»;
«Удивительный мир Марвена»;
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»;
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»;
«Хроники хищных городов»;
«Человек на Луне»;
«Человек-муравей и Оса»;
«Черная Пантера»;
«Щелкунчик и четыре королевства».

Вскоре члены киноакадемии соберутся и посмотрят десятиминутные отрывки из представленного списка. Экспертный вердикт станет известен 22 января, когда официально будут обнародованы номинанты на «Оскар».

Как известно, 91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года.
 

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.