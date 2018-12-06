Опубликован список самых лучших телесериалов 2018 года

13:03

Кадр из сериала «Поза». Фото с сайта kinopoisk.ru

Институт кинематографии из США (AFI) обнародовал список десяти лучших сериалов 2018 года.

Торжественная награждения состоится 4 января 2019 года, составляет Lenta.Ru. В топ-10 вошли такие шоу, как «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Поза», «Наследники», «Это мы».

Одновременно AFI определил лучшие фильмы 2018-го. В список попали «Звезда родилась», «Черная пантера», «Фаворитка», «Восьмой класс», «Черный клановец» и другие.

