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Опубликован список самых лучших телесериалов 2018 года

13:03 6.12.2018
Опубликован список самых лучших телесериалов 2018 года
Кадр из сериала «Поза». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Институт кинематографии из США (AFI) обнародовал список десяти лучших сериалов 2018 года.

Торжественная награждения состоится 4 января 2019 года, составляет Lenta.Ru. В топ-10 вошли такие шоу, как «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Поза», «Наследники», «Это мы».

Одновременно AFI определил лучшие фильмы 2018-го. В список попали «Звезда родилась», «Черная пантера», «Фаворитка», «Восьмой класс», «Черный клановец» и другие.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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