«Близнецы»: непрерывный кошмар обеспеченной канадской семьи

Канадский фильм ужасов «Близнецы» вышел в российский прокат 6 декабря

Родив двух милых близнецов, впечатлительная Мэри тут же теряет одного из них. Молодая мама никак не может оправиться от горя, поэтому ее не радует ни заботливый и предупредительный муж, ни переезд в шикарный особняк, утопающий в зелени. Мэри настолько поглощена своими переживаниями, что наотрез отказывается убрать из детской комнаты вторую кроватку.

Вскоре в доме начинают происходить странные вещи. То и дело Мэри слышит крик второго ребенка, у кроваток обретаются какие-то подозрительные сущности, а о ночных кошмарах женщины, которые происходят то ли о сне, то ли наяву, лучше и не упоминать. Приглашенный эскулап всё списывает на нестабильное эмоциональное состояние пережившей потерю роженицы. Но возможно истоки происходящего стоит искать в другой сфере.

Особняки как источник кошмара давно стали общим местом в индустрии хорроров. Однако мало кто задумывается, что если страждущее семейство найдет себе жилье проще, меньше, но уютнее, проблем в их жизни заметно поубавится. А вот в «Близнецах» эта мысль не просто подразумевается, но и проговаривается героиней открытым текстом.

Когда они снимали дешевое жилье в городе, все было просто и понятно. Как только пара переехала в роскошный дом, проблем в их жизни заметно прибавилось – хотя бы потому, что такое жилье требует значительных расходов, поэтому муж оказывается в ответственных командировках в периоды, когда Мэри нуждается в его присутствии больше всего. Да и какой смысл держать ребенка в отдельной от родителей комнате, если там становится опасно?

На помощь приходят новые технологии, но и она становятся в фильме дополнительным источником ужаса. Радионяня вдруг начинает горланить сразу двумя детскими голосами, а видеокамеры и скайп лишь окончательно дезориентируют героев. Очень показательно, что приоткрыть завесу тайны в фильме помогают винтажная аппаратура – старенький магнитофон да заезженная пленочная кассета. Вот то, что действительно не подводит.

Фильм «Близнецы» поразительно похож на еще один недавно вышедший хоррор «ЗЛО», но выгодно отличается от него здравой критикой сложившихся сцоиально-экономических отношений и действительно эффектным финалом.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

