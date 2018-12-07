Кевин Харт отказался вести церемонию «Оскара» из-за скандала в интернете

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Темнокожий комедийный актер Кевин Харт отказался выступить ведущим церемонии награждения «Оскар» в 2019 году.

Причина – скандал из-за старых гомофобных твитов, сообщает Lenta.Ru. Об этом сам актер сообщил в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 7 декабря. «Я не хочу отвлекать на себя внимание в эту ночь от многих талантливых артистов. Я искренне прошу прощения у ЛГБТ-сообщества за мои бестактные фразы в прошлом», — подчеркнул Харт.

О назначении темнокожего комика на роль ведущего «Оскара-2019» стало известно в декабре. После этого на Харта обрушились с критикой пользователи соцсетей, вспомнившие его старые комментарии про геев. В частности, артисту припомнили его гомофобные записи, сделанные в 2009-м и 2010 году.

