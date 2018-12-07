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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг фонда Сокурова

18:11 7.12.2018
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Владимиру Путину сообщили о ситуации с фондом режиссера Александра Сокурова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, президент "принял к сведению" эту информацию. Он также отметил, что в администрации не знают детально, что делают различные специальные службы, в том числе ФСБ, в плане своей оперативной работы.

"Насколько я понимаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует", — сказал Песков.

Ранее помощник режиссера Маргарита Афонина сообщила РИА Новости, что фонд поддержки кинематографа Александра Сокурова "Пример интонации" в Петербурге проверяют по доносу бывшего сотрудника. Позже в МВД заявили, что не выявили нарушений.

Как говорится на сайте организации, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Его художественным руководителем является Александр Сокуров, директор — Николай Янкин.

В попечительский совет фонда входят советник президента Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.

Темы: Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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07.12.2018, 21:43
Гость: Оллес

всякие чубайсообразные - лезут по карманам...а вот все эти сокуробрянниковы обкрадывают ДУШИ русские .И получают за это много заграничных наград и почестей отнюдь не за свой малозаметный талантишко:)
В том же позорном ряду и БЭГЭгребни со смакаревичами,и много кто еще.
07.12.2018, 21:29
Гость: кадет

Никаким русофобам-конспираторам Звягинцев, Сокуров, Серебрянников, Лунгин и т.д. вместе с ихними Гоголь-центрами и Ельцин-центрами не переформатировать наш великий русский народ.
07.12.2018, 21:23
Гость: Не согласен

Все, что связано с соЛЖЕницыным,не может быть порядочным....
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