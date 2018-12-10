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В сети представили девятое Простоквашино о выяснении семейных отношений

12:37 10.12.2018
В сети представили девятое Простоквашино
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Киностудия «Союзмультфильм» устроила на канале YouTube новую серию «Простоквашино».

В ней герои мультфильма выясняют семейные отношения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».«Девятый эпизод нового «Простоквашино» «Мама и Тама» появился на официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм». На этот раз зритель станет свидетелем выяснения семейных отношений между героями, и, вопреки ожиданиям, это будут не привычные друзья-антогонисты Матроскин и Шарик. События серии начнутся с приезда Папы и Мамы, которые прибыли не с пустыми руками. Мама привезла подарок дочке Вере Павловне и ее другу – забавному зверьку по имени Тама-тама, однако «обновка» несколько озадачивает героев… В то же время Папа помогает Дяде Федору починить сломавшуюся антенну», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что режиссером девятого эпизода выступила недавний лауреат Short Short Story Film Festival (США) за короткометражный фильм «Доброе сердце» Евгения Жиркова.
 

Темы: Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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