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Московский робот сыграет Жанну д’Арк в Израиле

13:27 10.12.2018
Московский робот сыграет Жанну д’Арк в Израиле
Фото: Gesher Theatre
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На премьере спектакля «Лолита/Жанна д'Арк» театра «Гешер» в Тель-Авиве заглавную женскую роль исполнит робот.

Носитель искусственного интеллекта был изготовлен в Москве, сообщает РИА Новости. «Идея о том, чтобы роль Жанны д'Арк в спектакле исполнял робот, пришла к режиссеру Иехезкелю Лазарову еще до начала репетиций. Он отсмотрел много видео с образцами из разных стран, но наиболее подходящим ему показался робот, представленный компанией, занимающейся робототехникой в Москве. Режиссер связался с российской компанией, и по специальному заказу там была сконструирована девушка-робот, которая в короткое время была доставлена в Израиль», - рассказал ведущий актер «Гешера» Александр Демидов, который играет главную роль в новом спектакле.

Прообразом робота для Израиля стала KIKI – робот-промоутер, который может самостоятельно передвигаться и вести диалог на вербальном уровне, говорится на сайте производителя. Там же указаны параметры робота: рост – 160 сантиметров, вес – 80 килограммов, может работать без подзарядки до 8 часов. У KIKI уже есть опыт выступления на публике, она помогала ведущим на концерте в «Олимпийском» и проводила экскурсии в выставочном центре «Крокус-Экспо». Но сыграть самостоятельную роль на сцене электронной девушке предстояло впервые.
 

Темы: Израиль, Актеры и актрисы зарубежных театров, Кино в России, Театр в мире, Театр в России
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