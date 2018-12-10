Московский робот сыграет Жанну д’Арк в Израиле

13:27

На премьере спектакля «Лолита/Жанна д'Арк» театра «Гешер» в Тель-Авиве заглавную женскую роль исполнит робот.

Носитель искусственного интеллекта был изготовлен в Москве, сообщает РИА Новости. «Идея о том, чтобы роль Жанны д'Арк в спектакле исполнял робот, пришла к режиссеру Иехезкелю Лазарову еще до начала репетиций. Он отсмотрел много видео с образцами из разных стран, но наиболее подходящим ему показался робот, представленный компанией, занимающейся робототехникой в Москве. Режиссер связался с российской компанией, и по специальному заказу там была сконструирована девушка-робот, которая в короткое время была доставлена в Израиль», - рассказал ведущий актер «Гешера» Александр Демидов, который играет главную роль в новом спектакле.

Прообразом робота для Израиля стала KIKI – робот-промоутер, который может самостоятельно передвигаться и вести диалог на вербальном уровне, говорится на сайте производителя. Там же указаны параметры робота: рост – 160 сантиметров, вес – 80 килограммов, может работать без подзарядки до 8 часов. У KIKI уже есть опыт выступления на публике, она помогала ведущим на концерте в «Олимпийском» и проводила экскурсии в выставочном центре «Крокус-Экспо». Но сыграть самостоятельную роль на сцене электронной девушке предстояло впервые.

