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Новый фильм Глеба Панфилова по Солженицыну выйдет к Дню Победы 2020 года

11:57 11.12.2018
Глеб Панфилов начал съемки по повести Солженицына "Один день Ивана Денисовича"
Кадр из фильма предоставлен прокатчиками
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В день 100-летнего юбилея Александра Солженицына появились подробности экранизации Глебом Панфиловым знаменитой повести писателя «Один день Ивана Денисовича.

Съемки картины стартовали в начале зимы 2018 года, - сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Первыми были сняты сцены боевых действий в подмосковном Ступино – в тех местах во время Великой Отечественной войны шли реальные сражения за Москву. Начало съемок картины совпало с наступлением сильнейших морозов в Московской области, что фактически погрузило съемочную группу в «реальную атмосферу» ноября 1941 года, где по сценарию Глеба Панфилова разворачиваются события первых эпизодов фильма.

В начале 2019 года режиссер и его команда вновь продолжат съёмки картины «Один день Ивана Денисовича». Зима наступающего года обещает быть солнечной и снова холодной. В ролях – Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев и др.

В 2006 на телеканале «Россия» вышла снятая Панфиловым первая масштабная экранизация романа «В круге первом», сценарий к которому написал сам Солженицын. Сериал получил ТЭФИ-2006 в номинациях «Лучший фильм», «Лучший оператор», «Лучший художник», «Телесобытие года» и «Лучший сценарий», национальную кинопремию «НИКА» в категории «Лучший телевизионный фильм», Главный приз на международном фестивале в Биаррице».

Спустя 10 лет, Глеб Панфилов вновь обратился к прозе Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» не прямая экранизация, это фильм по мотивам повести, где режиссер и автор сценария дописывает историю солдата Ивана Шухова, рассказывая больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен и как бежал из него, как попал в лагерь.

Глеб Панфилов о проекте: «Один день Ивана Денисовича» - это мировой бестселлер начала 60-х. То, что мы делаем - это не экранизация повести, это фильм по мотивам повести об Иване Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор.
Более того, там есть такие моменты, которые, мне кажется, автор специально написал для меня, чтобы у меня все связалось и все получилось. Откуда автор знал, что спустя 50 лет после публикации рассказа некто Глеб Панфилов решит поставить его в кино?.. Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах - война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Оставаясь достойным человеком».

Фильм выйдет в прокат весной 2020 года - к Дню Победы.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Литература в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 16:57
Гость: Колом на

...выйдет к Дню Победы над кем?
Типа Сталин враг, воевали не с теми?
Очередной голубиный кинопомет.
Выслужиться хотели многие как тогда, когда брали высотки к празднику (причем тут Сталин), так и сейчас. Про таких режиСеров, в будущем, тоже будут снимать фильмы.
11.12.2018, 16:27
Гость: ***

Режиссер Глеб Панфилов экранизирует донос оперу от стукача Александра Солженицына-Ветрова «Один день Ивана Денисовича».
А кого будет изображать Белокурая Жози, она же Марфушка?
Полину Семёновну Жемчужину, душевно больную Ольгу Стефановну Михайлову, Наталью Решетовскую которая умудрялась при существовавшей тогда карточной системе посылать мужу посылки. Экономя, от себя отрывая: сахар, бумагу, карандаши и, главное, книги. Она впоследствии напишет в своих мемуарах: «Покупала по карточкам селедку и меняла ее на сыр и сало». Делала все возможное, чтобы муж на зоне не думал о хлебе насущном... В архиве Решетовской сохранилось 172 тюремно-лагерных письма и 13 открыток Александра Исаевича. Или Прасковью Алексеевну Кроликову — работницу проводницей "Москва-Херсон"?
11.12.2018, 12:51
Гость: карасёв

В прокате однозначно провалится, не окупит и трети средств, но по указке сверху накидают наград и номинаций. Как было с фуфлом в круге первом.
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