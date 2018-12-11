Новый фильм Глеба Панфилова по Солженицыну выйдет к Дню Победы 2020 года

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В день 100-летнего юбилея Александра Солженицына появились подробности экранизации Глебом Панфиловым знаменитой повести писателя «Один день Ивана Денисовича.

Съемки картины стартовали в начале зимы 2018 года, - сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Первыми были сняты сцены боевых действий в подмосковном Ступино – в тех местах во время Великой Отечественной войны шли реальные сражения за Москву. Начало съемок картины совпало с наступлением сильнейших морозов в Московской области, что фактически погрузило съемочную группу в «реальную атмосферу» ноября 1941 года, где по сценарию Глеба Панфилова разворачиваются события первых эпизодов фильма.

В начале 2019 года режиссер и его команда вновь продолжат съёмки картины «Один день Ивана Денисовича». Зима наступающего года обещает быть солнечной и снова холодной. В ролях – Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасев и др.

В 2006 на телеканале «Россия» вышла снятая Панфиловым первая масштабная экранизация романа «В круге первом», сценарий к которому написал сам Солженицын. Сериал получил ТЭФИ-2006 в номинациях «Лучший фильм», «Лучший оператор», «Лучший художник», «Телесобытие года» и «Лучший сценарий», национальную кинопремию «НИКА» в категории «Лучший телевизионный фильм», Главный приз на международном фестивале в Биаррице».

Спустя 10 лет, Глеб Панфилов вновь обратился к прозе Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» не прямая экранизация, это фильм по мотивам повести, где режиссер и автор сценария дописывает историю солдата Ивана Шухова, рассказывая больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен и как бежал из него, как попал в лагерь.

Глеб Панфилов о проекте: «Один день Ивана Денисовича» - это мировой бестселлер начала 60-х. То, что мы делаем - это не экранизация повести, это фильм по мотивам повести об Иване Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор.

Более того, там есть такие моменты, которые, мне кажется, автор специально написал для меня, чтобы у меня все связалось и все получилось. Откуда автор знал, что спустя 50 лет после публикации рассказа некто Глеб Панфилов решит поставить его в кино?.. Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах - война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Оставаясь достойным человеком».

Фильм выйдет в прокат весной 2020 года - к Дню Победы.

