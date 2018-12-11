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Авдотья Смирнова снимает сериал об Александре Вертинском

15:42 11.12.2018
Авдотья Смирнова снимает сериал об Александре Вертинском
Александр Вертинский. Фото с сайта megalyrics.ru
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Создательница фильмов «Кококо» и «История одного назначения» Авдотья Смирнова приступает к работе над телевизионным сериалом о поэте и шансонье Александре Вертинском.

Сама режиссер уже подтвердила это в интервью корреспонденту ТАСС в понедельник в Нью-Йорке, где принимает участие в Неделе российского кино. «Да, это будет биография», - подчеркнула Смирнова. Режиссер добавила, что сценарий картины написала сама. Детальную информацию о проекта Авдотья Смирнова отказалась раскрыть, пояснив, что «у киношников говорить о будущем - плохая примета». Известно, только что в фильме будет 8 серий.

В следующем году будет отмечаться 130 лет со дня рождения Александра Вертинского. Он родился в Киеве в 1889 году, в 1913 году переехал в Москву, где начал выступать в литературных кружках, познакомился со многими поэтами того времени, а позже прославился театральными и кинематографическими работами. Эстрада принесла ему славу исполнителя песен на собственные стихи и поэзию Серебряного века.

У Вертинского от брака с актрисой и художницей Лидией Вертинской две дочери - Марианна и Анастасия. Причем на днях Марианна Вертинская призналась, что она не может найти деньги на экранизацию сценария отца о судьбе русского офицера, оказавшегося в эмиграции.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Музыка в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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