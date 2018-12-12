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На Камчатке разбираются, зачем Андрей Гайдулян назвал зрителей быдлом

11:54 12.12.2018
Андрей Гайдулян назвал зрителей быдлом
Фото с сайта kino-teatr.ru
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В Министерстве культуры Камчатки обсудили видео, где столичный актер Андрей Гайдулян пристыдил пришедших на спектакль за «свинское поведение» и назвал их быдлом.

Северные чиновники постановили, что данный конфликт вскрывает проблему воспитания и этики, которая не решается административными мерами и не ограничивается одним регионом, сообщает РИА Новости.

Накануне было опубликовало видео с монологом звезды «Реальных пацанов» Гайдуляна после спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви»: он обратился к залу и назвал присутствующих отвратительной аудиторией, отметив, что выкрикивать во время реплики — «свинство». Судя по записи, зрители действительно перебивали актера, громко комментируя каждое его слово. Около десяти человек ходили по залути смеялист. 

Директор Камчатского концертно-филармонического объединения Александр Красноносеньких признал, что в антракте несколько человек «перебрали шампанского в буфете».
 

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