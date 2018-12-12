Ученые диагностировали у Джеймса Бонда хронический алкоголизм

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Медики обнаружили у экранного Джеймса Бонда тяжелую форму алкоголизма.

К такому неутешительному заключению пришли пришли исследователи новозеландского Университета Отаго, проанализировавшие 24 фильма «бондианы», сообщает РИА Новости. Выводы обнародованы в журнале Medical Journal of Australia.

Специалисты полагают, то Джеймс Бонд страдает от хронического алкоголизма в тяжелейшей форме. В качестве «сильного и последовательного» доказательства этого они заявляют, что вымышленный персонаж употреблял алкоголь на экране 109 раз - в среднем 4,5 раза за фильм.

Примечательно, то его самая «рекордная попойка» прошла в фильме «Квант милосердия» 2008 года, когда шпион на борту самолета выпил не менее 240 миллилитров этанола. Это, отмечают исследователи, должно было повысить уровень алкоголя в крови до смертельно опасного уровня.

Эксперты добавляют, что Бонд в состоянии опьянения совершает опасные действия: дерется, гоняется на автомобиле, занимается сексом с врагами, когда на постели лежат оружие или ножи. Также они убеждены, что киногерой насущно нуждается в психологической помощи.