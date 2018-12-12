]]> ]]>
Главная Кино Новости

Ученые диагностировали у Джеймса Бонда хронический алкоголизм

17:35 12.12.2018
Ученые диагностировали у Джеймса Бонда хронический алкоголизм
Кадр с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Медики обнаружили у экранного Джеймса Бонда тяжелую форму алкоголизма.

К такому неутешительному заключению пришли пришли исследователи новозеландского Университета Отаго, проанализировавшие 24 фильма «бондианы», сообщает РИА Новости. Выводы обнародованы в журнале Medical Journal of Australia.

Специалисты полагают, то Джеймс Бонд страдает от хронического алкоголизма в тяжелейшей форме. В качестве «сильного и последовательного» доказательства этого они заявляют, что вымышленный персонаж употреблял алкоголь на экране 109 раз - в среднем 4,5 раза за фильм.

Примечательно, то его самая «рекордная попойка» прошла в фильме «Квант милосердия» 2008 года, когда шпион на борту самолета выпил не менее 240 миллилитров этанола. Это, отмечают исследователи, должно было повысить уровень алкоголя в крови до смертельно опасного уровня.

Эксперты добавляют, что Бонд в состоянии опьянения совершает опасные действия: дерется, гоняется на автомобиле, занимается сексом с врагами, когда на постели лежат оружие или ножи. Также они убеждены, что киногерой насущно нуждается в психологической помощи.

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Последствия употребления алкоголя
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.